Da Redação, com assessoria



19/06/2019 | 10:18

Um levantamento feito pelo Zoom, site e aplicativo comparador de preços e produtos, revela os smartphones mais buscados em maio. A Samsung se manteve no topo do ranking, com seis modelos de smartphones no top 10. O Smartphone Samsung Galaxy S9 Plus foi o aparelho mais buscado no mês. O modelo tem uma tela infinita de 6,2″ de alta qualidade de imagem e câmera traseira dupla.

Em segundo lugar no ranking, ficou o smartphone Samsung Galaxy J4 Plus. “O smartphone Galaxy J4 Plus é uma alternativa mais simples da linha, indicado para quem vai trabalhar com aplicativos básicos. A tela de 6″ tem boa qualidade de imagem e as câmeras garantem bons resultados”, comenta Thiago Soares, especialista de produtos do Zoom. A Motorola aparece em terceiro lugar com o Moto G G7 Power, que possui leitor biométrico e TV Digital.

Confira o ranking completo: