Pabllo Vittar faz show na ONU em homenagem à Rainha Elizabeth II

19/06/2019 | 10:10



O sucesso de Pabllo Vittar vem ganhando proporções gigantescas, isso não é novidade. Ao longo de sua carreira, a artista não para de surpreender com novos projetos e seu currículo já conta com diversas colaborações, sendo que uma legião de fãs a acompanham. Porém, sempre dá para se destacar ainda mais - e foi isso que ela fez durante sua passagem pelos Estados Unidos!

Na última terça-feira, dia 18, Pabllo colocou um sorriso no rosto de muita gente ao representar o Brasil durante uma apresentação para alguns membros da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Ela foi convidada pela Embaixadora Britânica para fazer um pocket show em um evento fechado da organização em celebração aos 93 anos da rainha Elizabeth II. A festa, intitulada de The Queen?s Birthday Party, tinha como tema igualdade e inclusão, já que neste mês é comemorado os 50 anos da revolução de Stonewall, que coloca em destaque as conquistas dos LGBTQs ao longo da história.

Para a ocasião, a artista apostou em um vestido curto com plumas, tênis brancos e uma peruca loira. A maquiagem, é claro, também não faltou e ela esbanjou muito estilo.

No Brasil, muita gente celebrou a participação de Pabllo, pois representa um grande avanço de seu reconhecimento como artista e, também, por ela ser membro da comunidade LGBTQs. Além dos fãs, teve gente comemorando nas redes sociais como, por exemplo, Maísa Silva!

A dominação mundial meu pai, declarou a atriz e apresentadora em seu Twitter. Para quem não lembra, as duas são amigas e Pabllo já marcou presença no Programa da Maísa.