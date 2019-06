Bella Thorne rebate críticas de Whoopi Goldberg após vazamento de nudes: - Você é tão doida de pensar assim

19/06/2019 | 10:10



Lembra que Bella Thorne sofreu chantagens de um hacker que queria divulgar suas fotos nuas? A modelo não quis ceder as pressões do chantageador e resolveu ela mesma postar suas fotos publicamente em seu Twitter. Após esse acontecimento, Whoopi Goldberg comentou durante o programa The View, do qual faz parte da bancada, que achava que pessoas famosas não deveriam tirar fotos íntimas, uma vez que a probabilidade de elas serem expostas para o mundo é muito grande. Ela declarou:

- Quando você tira uma foto, ela vai para a nuvem e está disponível para qualquer hacker. É 2019 e você não sabe que isso é um problema?

A jovem atriz não gostou nada do que a veterana disse na televisão e após assistir ao programa fez uma série de Stories se pronunciando sobre o assunto. Às lágrimas, Bella anunciou que irá cancelar a sua participação no programa, que já estava agendada, porque não quer se sentir atacada por um grupo de mulheres mais velhas e também pelo fato de que não concorda com as opiniões que as apresentadoras estão expressando. Chorando, ela disse:

- Eu não quero que vocês exponham suas opiniões para garotas mais novas, porque eu não iria querer que a minha filha aprendesse isso e nunca diria algo assim para ela.

A modelo não parou de chorar em nenhum momento dos vídeos que gravou e ainda mandou uma mensagem bem direta para a atriz de Ghost:

- Eu me sinto bem enojada de saber que todo mundo viu as minhas m****s. Ver essa entrevista me fez sentir muito mal comigo mesma e eu espero que você esteja feliz. Eu só posso imaginar todos os jovens que têm suas fotos vazadas e comentem suicídio. Você é tão doida de pensar coisas horríveis assim em uma situação tão terrível... Que vergonha de você, Whoopi!