Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



19/06/2019 | 09:21



Incêndio no meio da comunidade do Tamarutaca, na Avenida Príncipe de Gales, em Santo André, destruiu grande área do local, cerca de mil metros quadrados. Fogo começou por volta das 7h e cinco viaturas foram enviadas para combater as chamas, que atingiram 20 barracos. Trabalharam profissionais de Santo André, São Bernardo e a Mauá. Uma criança de 6 anos foi resgatada sem ferimentos. Não houve vítimas e o incêndio já foi controlado.