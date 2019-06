Pai de Anitta pede ajuda a Pedro Scooby para aprender a surfar e brinca: - Mas nada de vestir aquelas roupas apertadas de surfistas, meu bumbum é muito grande

19/06/2019 | 09:11



O namoro de Anitta e Pedro Scooby está ficando cada vez mais sério, apesar de todo o bafafá que ele vem causando nas redes sociais por conta da separação turbulenta entre o surfista e Luana Piovani. Prova de toda essa seriedade é a relação que Scooby vem mostrando com o pai de Anitta, que nos últimos tempos vem virando sensação nas redes sociais.

Agora, Pedro mostrou que os dois se dão muito bem, obrigado! Tudo porque ele visitou uma fábrica de pranchas de surfe e encontrou por lá um funcionário fã do pai de Anitta, a quem ele só chama de sogrão. Ao ver a novidade pelo Instagram, painitto, como ele ficou conhecido, respondeu que quer aprender a surfar em Saquarema.

- Sou fortão, gordão. Não é qualquer prancha que vai me aguentar. Vou comprar uma grandona e vou surfar naquele negócio. Ele não me ensinou a mexer no Instagram? Pedro Scooby vai me ensinar a tirar umas ondas no pranchão.

No entanto, não foi apenas esse o recado do pai de Anitta, não. Ele ainda fez uma brincadeira com o genro:

- Mas nada de vestir aquelas roupas apertadas de surfistas, meu bumbum é muito grande, é tipo o da Anitta. Isso ela não fala, né? O bumbum dela veio toda do pai.

Pode?