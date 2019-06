Feriado prolongado: veja opções de hotéis na Serra Gaúcha

Redação



19/06/2019 | 08:18

Muita gente gosta de tirar uns dias de folga para curtir o friozinho do inverno. Por esse motivo, os hotéis na Serra Gaúcha atraem turistas de diversas localidades do Brasil. A rede Casa da Montanha, que tem unidades em Gramado e Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, são boas opções para os viajantes que querem aproveitar as baixas temperaturas em alto estilo.

Hotéis na Serra Gaúcha

Divulgação Hotel Casa da Montanha

Hotel Casa da Montanha – Gramado

A hospedagem conta com um elegante estilo alpino e tem 79 apartamentos, alguns equipados com jacuzzi privativa. A infraestrutura de lazer também chama a atenção, contando com saunas seca e úmida, jacuzzi, piscina aquecida e um spa by L’Occitane au Brésil.

A gastronomia é outro ponto de destaque do hotel, que tem dois restaurantes: o Bistrô da Varanda, ideal para refeições em um clima mais casual, e o La Caceria, especializado em carnes nobres, sobretudo as de caça.

Serviço

Diárias a partir de R$ 1.254 por apartamento (+10%), com café da manhã incluso, para reserva mínima de três noites.

Divulgação Recepção do hotel no Rio Grande do Sul

Hotel Petit Casa da Montanha – Gramado

Inspirado nas pequenas hospedarias centrais da Europa, que oferecem atendimento familiar e atencioso, o hotel tem a proposta de oferecer hospedagem em estilo “Bed and Breakfast” em pleno Centro da cidade.

Com apenas 12 apartamentos, todos decorados com mosaicos de patchwork feitos à mão, seus serviços, acomodações e tratamentos são estendidos também aos pets.

Serviço

Diárias a partir de R$ 775 por casal (+10%), com café da manhã incluso, para reserva mínima de três noites.

Divulgação Churrasco no estilo gaúcho

Wood Hotel – Gramado

Inaugurado em outubro de 2018, é um hotel design com forte inspiração cosmopolita e alia tendências de hotelaria e gastronomia mundiais com o que a Serra Gaúcha tem de melhor. O local conta com 28 apartamentos, todos decorados com obras de arte de renomados artistas locais.

Além disso, a hospedagem tem uma carta de bebidas com drinques autorais e clássicos, além de menu baseado na filosofia slow food elaborado pelo chef Rodrigo Bellora.

Serviços

Diárias a partir de R$ 975 por apartamento (+10%), com café da manhã incluso, para reserva mínima de três noites.

Divulgação Spa na Serra Gaúcha

Parador Casa da Montanha – Cambará do Sul

Ideal para quem busca contato com a natureza sem abrir mão do conforto, este glamping – termo em inglês para acampamento com glamour – tem 19 barracas térmicas inspiradas nos lodges de safári da África. O hotel disponibiliza também aos hóspedes um exclusivo spa by L’Occitane en Provence.

Já o restaurante, o Alma RS, tem menus sazonais recheados de versões sofisticadas de pratos típicos da culinária gaúcha. Vale também explorar os arredores e visitar os cânions Fortaleza e Itaimbezinho, as cachoeiras ou andar a cavalo, de triciclo ou até mesmo de balão.

Serviços

Diárias a partir de R$ 1.051 por cabana (+10%), com café da manhã incluso, para reserva mínima de três noites.

