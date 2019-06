19/06/2019 | 07:54



O governo do Estado de São Paulo liberou R$ 100 milhões do fundo de recursos de multas para 218 municípios. A ideia é executar planos de segurança no trânsito, como parte do programa Respeito à Vida - São Paulo Dirigindo com Responsabilidade. Por meio de convênios com prefeituras paulistas, haverá ações focadas em educação no trânsito, com capacitação de professores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.