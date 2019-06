São Caetano retoma programa de prevenção do câncer de mama

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



19/06/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Caetano retomou, na noite de ontem, por meio do Fundo Social de Solidariedade, o programa Elas por Elas, destinado a levar informações a respeito do câncer de mama e, com isso, ampliar as chances de cura da doença.

Com duração prevista de um ano, a ação, chefiada pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Denise Auricchio, será realizada aos moldes das edições anteriores – vigorou entre 2007 e 2010. A proposta é promover reuniões nos bairros da cidade, com 30 a 50 pessoas, onde quatro assistentes e uma mastologista vão tirar as dúvidas da população sobre o tema. “Vamos falar de igual para igual. Mostrar para as mulheres, e também para os homens, que é preciso se cuidar e fazer os exames com frequência”, pontua Denise.

Uma das estratégias do Elas por Elas é a apresentação da ‘mamamiga’, prótese de silicone usada para mostrar como deve ser realizado o autoexame nas mulheres. “Com certeza, esse será o grande diferencial do projeto. Orientar da melhor forma e tirar todas as dúvidas”, finaliza Denise.

Segundo a presidente do Fundo Social, somente neste ano, mais de 59 mil casos de câncer de mama já foram registrados no País. Em São Caetano, são identificadas de 20 a 30 pacientes com a doença. Denise considera que um dos principais problemas enfrentados na rede municipal é a abstenção das mulheres na mamografia. “É importante enfatizarmos a importância de as mulheres realizarem este exame. Apesar de registrarmos quase 9.000 mamografias realizadas anualmente na cidade, o número de mulheres que acabam faltando no exame é muito grande. Vamos buscar essas mulheres e informá-las sobre essa importância”, comenta a secretária municipal de saúde, Regina Maura.

Para complementar a divulgação do projeto, foram confeccionadas 1.000 camisetas personalizadas com o nome da campanha para serem distribuídas nas reuniões, além de estarem programados carreatas e mutirões. “Não é só mais uma campanha. É um projeto de atenção importante. Conseguir capturar as mulheres para o diagnóstico será essencial. Retomar o Elas por Elas é buscar que os indicadores de mortes por câncer de mama possam cair, além do principal objetivo, que é a conscientização”, comenta o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).