Após polêmica, Ponte Preta admite salários atrasados

18/06/2019 | 20:57



Um áudio vazado atribuído ao meia Alex Maranhão falando sobre salários atrasados na Ponte Preta mexeu com os bastidores do Moisés Lucarelli nesta terça-feira. O áudio relata que o elenco ainda não recebeu os pagamentos referentes aos meses de abril e maio.

O clube admitiu que tem pendências, mas de apenas um mês. A diretoria, inclusive, teria avisado os jogadores sobre esse atraso e espera fazer o pagamento dos salários até a próxima sexta-feira.

Nas redes sociais, a Ponte Preta fez duas postagens, com o zagueiro Renan Fonseca e o atacante Roger - líderes do elenco -, para deixar claro que o elenco está sabendo das dificuldades financeiras que o clube vem passando.

"Nós confiamos na diretoria, que tem se mostrada empenhada em resolver as questões financeiras do clube e tem trabalhado muito por isso. Nos apresentaremos no dia 24, temos um compromisso com a Ponte Preta e com o torcedor e vamos honrar, vamos passar por todas as dificuldades e colher os frutos juntos, no final", disse o capitão Renan Fonseca.

A diretoria vem trabalhando em busca de patrocinadores para colocar as contas em dia, mas vê na negociação dos seus pratas da casa - o goleiro Ivan e o lateral-esquerdo Abner - a principal saída para acabar com as dificuldades financeiras.

Sem perder desde a primeira rodada, a Ponte abre o G-4 da Série B, com 15 pontos. O próximo jogo será contra o Oeste, em Campinas, mas a data ainda não foi definida pela CBF.