18/06/2019 | 20:55



O déficit comercial do Japão foi de 967,1 bilhões de ienes em maio, inferior à previsão de 1,0789 trilhão de ienes dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Os dados oficiais da balança comercial do país, divulgados nesta quarta-feira (hora local), mostram recuo de 7,8 nas exportações em maio, na comparação anual, ante expectativa de queda de 7,7% dos analistas. As importações, por sua vez, tiveram queda anual de 1,5%.

As exportações japonesas para a China tiveram recuo de 9,7% na comparação anual. Já as realizadas para os Estados Unidos cresceram 3,3%. Para a Europa, houve recuo de 7,1% nas vendas do Japão.