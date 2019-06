Caça aos balões

Ademir Medici



Há histórias belíssimas sobre balões por este País inteiro – e também aqui no Grande ABC. Quando o Brasil tornou-se campeão mundial de futebol pela primeira vez, em 1958, os céus das nossas cidades ficaram recheados de balões de todos os tipos e cores – o jogo final terminou num domingo, hora do almoço, tempo de céu aberto e sol, e o espetáculo proporcionado pelos balões daquele dia até hoje é comentado.

Industrializava-se a região. O polo petroquímico entre Mauá e Santo André estava para ser formado. Havia apenas a Recap (Refinaria de Capuava), chamada de Refinaria União e ainda sob o controle da iniciativa privada.

O perigo dos balões seria sentido aos poucos. Não eram proibidos. O que havia eram campanhas de esclarecimento, que apenas parcialmente eram atendidas. Memória já publicou até fotos de lápis coloridos, distribuídos nas escolas, com a recomendação: ‘Não solte balões’.

A proibição legal de soltar balões é recente, de 1998. Soltar balão é considerado crime ambiental. E o Diário, bem antes da lei, sempre apoiou as campanhas de esclarecimento. Como há 30 anos, quando uma imensa foto foi publicada, nesta época, na Primeira Página: o funcionário da Recap atento, apontando um canhão de água para abater qualquer balão que caísse pelos lados do parque industrial de Capuava, já então um próspero polo petroquímico.

Diário há 30 anos

Domingo, 18 de junho de 1989 – ano 32, edição 7095

Economia – Empresas da região adotam métodos de gerência japoneses. Um deles é o TPM (Total Productive Maintenance), que visa obter o máximo rendimento das máquinas, reduzindo ao mínimo o tempo em que ficam paradas.

Serviços – Os bancos descobriram que seus correntistas preferem ir às agências instaladas em shoppings e decidiram ampliar seus serviços nos principais centros de compra do Grande ABC.

Cultura & Lazer – Música, vício dos colecionadores. Eles formam um pequeno grupo que, no Grande ABC, ocupa-se em catalogar obras em 78 rotações e mesmo em CDs, além de conservar raros gramofones. Reportagem: Shalimar Prats.

Como chamada da matéria, é publicada no alto da Primeira Página uma foto do colecionador Walter Gallo, de Ribeirão Pires, com um dos seus dois gramofones. Autor da foto: J. B. Ferreira.

Nota – Trinta anos depois, Gallo preserva em sua casa uma coleção que deveria ser olhada com mais carinho pela própria cidade.

Em 19 de junho de...

1914 – Instalada a Associação Apostolado da Oração, na Igreja Matriz de Santo André, com a seguinte diretoria: Elisa Flaquer e Alzira Lisboa Franco, honorárias; Maria Gaiarsa, presidente; C. Boccacino, vice-presidente; Aurora Fornasaro, tesoureira; Adalgisa Boccacino, secretária. No total, 20 zeladoras.

1919 – Minalda Oliveira nasce em Bragança Paulista. Recebe o sobrenome Chioatto em 1945, ao se casar com Jarbas Chioatto, funcionário da Estrada de Ferro São Paulo Railway, ramal da Bragantina.

Santo André entra na vida de dona Minalda quando o Sr. Jarbas é transferido para a Estação de Santo André. Passam a residir no bairro Jardim. Sr. Jarbas já partiu, dona Minalda é a matriarca de família com três filhas, Dalva Lucia, Lirian e Isabel, o genro Domingos Orlando e os netos Rafael e Paula.

Por e-mail

O campo do Serrano é mesmo um tesouro! Merece mais atenção da Prefeitura de Santo André! Tenho certeza de que o pessoal do MemoFut (Grupo Literatura e Memória do Futebol) vai aderir à causa da Memória.

Sergio Miranda Paz, de São Paulo

Internacional

Do noticiário do Estadão: Lisboa, 18 (UP) – O tenente Sacadura Cabral foi nomeado para organizar um voo de Lisboa ao Brasil. O militar partirá para Paris, Londres e Nova York, com o fim de obter informações e comprar material.

Do noticiário do Correio Paulistano: Londres, 18 – O dirigível militar B-34, com equipamento completo de metralhadoras e bombas, partiu para um cruzeiro pelo litoral da Alemanha.

1959 – Dez anos após a instalação do município de São Caetano, com o apêndice ‘do Sul’, seus vereadores percebiam subsídios mensais de 5.000 cruzeiros. Este valor podia chegar a 11 mil, com os acréscimos das bonificações por comparecimento às sessões e reuniões técnicas.

1974 – Câmara Municipal de São Bernardo assina contrato com a Rádio Diário do Grande ABC para a transmissão das sessões.

O médico Geraldo M. de Camargo assume a chefia do Centro de Saúde de Santo André.

O prefeito Valdírio Prisco assina decreto dando o nome de Rua Professor Sebastião Faria de Queiroz à antiga Rua 1, da área da Subdivisão de Regina Sartori Bertoldo. Sebastião Faria de Queiroz foi também músico, maestro, poeta, jornalista e soldado constitucionalista.

1984 – APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) elege a Grande ABC FM como a melhor programação. A emissora, do Grupo Diário, estava há pouco mais de um ano em atividade.

O prefeito Valdírio Prisco anunciava que todas as ruas de Ribeirão Pires iriam ter iluminação.

Santos do Dia

Juliana Falconieri

Romualdo. Nasceu na Toscana, Itália, e viveu no fim do século X e início do século XI. Era monge beneditino, na abadia de Ravena, e fundou o mosteiro de Campo Maldoli, o que originou a Ordem Camaldulense.

Objetivo: conciliar vida de solidão absoluta e vida comunitária.

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 19 de junho:

Em São Paulo, Ribeirão Preto. Elevado a município em 1871, quando se separa de São Simão.

Na Bahia, Amargosa e Capela do Alto Alegre

No Maranhão, Bacurituba, Bequimão, Governador Luiz rocha e Tufilândia

Em Rondônia, Nova Brasilândia D’Oeste

No Piauí, Parnaguá

Fonte: IBGE