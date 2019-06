Guarani prepara lista de dispensas e avalia buscar mais reforços

18/06/2019 | 19:24



A chegada de um novo treinador - Roberto Fonseca foi contratado para o lugar de Vinícius Eutrópio - vai resultar em uma profunda reformulação no elenco do Guarani para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Uma lista de dispensa está sendo preparada pela diretoria.

Jogadores que até então vinham sendo titulares com Eutrópio correm o risco de serem liberados pela diretoria, como o goleiro Giovanni, o zagueiro Xandão e o meia Felipe Amorim.

Atletas que perderam espaço ao longo da temporada - os laterais Léo Príncipe e Inácio, o volante Fabrício Costa e o meia Rondinelly - também devem aparecer na lista de dispensas.

A diretoria trabalha também para contratar mais alguns atletas. Apesar de ainda não ter sido oficializado, o atacante Michel Douglas está acertado. Os zagueiros Patrick (Fortaleza) e Flávio Boaventura (Novorizontino) também interessam.

Na penúltima colocação da Série B, com cinco pontos, o Guarani vai ter mais de 20 dias de preparação sob comando de Roberto Fonseca até o jogo contra o CRB, em Maceió, pela nona rodada - a CBF ainda não detalhou a tabela.