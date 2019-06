Miriam Gimenes



19/06/2019



A Prefeitura de Santo André abriu licitação para contratação de empresa ou cooperativa que promovam o ensino da arte para a ELT (Escola Livre de Teatro). Os grupos interessados em participar do processo encontram mais informações no link https://bit.ly/2WNad9q. A abertura dos envelopes com as propostas está agendada para o dia 24 de junho.

O edital 032/2019 tem como objetivo promover a continuidade das práticas pedagógicas desenvolvidas nesses últimos 30 anos, que fizeram da ELT – espaço de pesquisa cênica, criado e mantido pela Secretaria de Cultura com o intuito de formar artistas por meio da vivência de processos criativos legítimos – referência no teatro brasileiro.