Sesi recebe neste fim de semana ‘Nosso Flamenco’

Miriam Gimenes



19/06/2019 | 07:16



A trilha sonora parece não ser compatível com a música flamenca. Composto por canções de Cartola, Vinicius de Moraes, Baden Powell, Tom Jobim, Sivuca, João Bosco e Chico César, o espetáculo Nosso Flamenco, feito pela Cia de Artífices e a Cia Soniquete Arte Flamenca, que será apresentado sexta e sábado, às 20h, no Teatro Senai Mario Amato (Rua Vitória Médice Ramos, 330), em São Bernardo, faz mostrar que sim.

É que a produção, com idealização e direção-geral de Guga Costa, Hellen Audrey e Mariana Abreu, promove o diálogo entre várias linguagens artísticas, com foco entre a cultura brasileira e a dança flamenca. Trata-se de uma ode à diversidade. Nele, quatro bailarinos e quatro músicos participam dessa refinada costura, que apresenta diversas referências culturais. Eles criam uma peça que traça um diálogo sobre a beleza da música brasileira e a poesia da arte flamenca.

Promovendo esses encontros e diálogos, eles colocam o boi do Maranhão para duelar com o toureiro espanhol; o brincante para se divertir com as bailaoras (como são chamadas as dançarinas de flamenco) e suas castanholas e as danças brasileiras executadas com o tamanco flamenco.

A entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados pelo sistema Meu Sesi (www.sesisp.org.br/meu-sesi). Mais informações em 4344-1000.

SÃO CAETANO

Na unidade do Sesi São Caetano (Rua Santo André, 810), até o dia 29 de junho, das 8h às 20h, está em cartaz a exposição Tanabata Matsuri, composta por fotos coloridas de Arthur Fujii, que traduzem em imagens o espírito e a beleza da tradicional comemoração japonesa. O nome da mostra é de um festival tradicional que há 2.000 anos é realizado no sétimo dia do sétimo mês de cada ano. Gratuito.