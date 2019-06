Zilu Camargo usa par de sapatos da Louis Vuitton que pode custar mais de três mil e 700 reais

18/06/2019 | 17:11



No último domingo, dia 16, aconteceu o chá de bebê da Camilla Camargo? Além da decoração com bastante plantas, um detalhe que também chamou a atenção foi o par de sapatos da grife Louis Vuitton usado por Zilu Camargo. No site da marca, um modelo parecido custa 950 dólares, aproximadamente três mil e 700 reais!

Zilu compartilhou um clique em suas redes sociais e na legenda da publicação indicou que seus sapatos são da grife francesa e seu vestido faz parte da coleção outono/inverno da marca Priori Moda.

Na legenda da publicação, ela ainda fez a reflexiva declarando o seguinte:

Admire aqueles que reconhecem suas falhas, defeitos e fraquezas... mas tenha cuidado redobrado com aqueles que arrotam santidade e humildade! Pois assim diz o Senhor: Minha graça é suficiente a você, pois o Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. (2Cor.12:9)

Nos comentários o que não faltaram foram elogios a ela. Camilla, por exemplo, declarou que sua mãe é gata demais. Já outros internautas comentaram:

Mas que mulher linda.

Admiro você, Zilu Camargo! Sempre elegante e lindona.