Na volta às quadras após 4 meses, Sharapova supera eslovaca na Espanha

18/06/2019 | 16:27



Sem entrar em quadra desde 30 de janeiro, Maria Sharapova voltou a atuar nesta terça-feira e com vitória. Hoje apenas a número 85 do mundo, a russa estreou no Torneio de Maiorca, na Espanha, e derrotou a eslovaca Viktoria Kuzmova por 2 sets a 0, com parciais 7/6 (10/8) e 6/0, em 1 hora e 29 minutos.

Sem atuar desde o Torneio de São Petersburgo, Sharapova estava afastada por causa de uma lesão no ombro, perdendo todos os eventos em quadras duras nos Estados Unidos e também as competições de saibro na Europa.

O retorno de Sharapova foi difícil no primeiro set, tanto que Kuzmova chegou a sacar para fechar a parcial no 12º game. Mas a russa reagiu, salvou dois set points no tie-break, assegurando depois o seu triunfo com um "pneu" na segunda parcial no evento realizado em quadras de grama e preparatório para Wimbledon.

Sua próxima rival vai ser a cabeça de chave número 1 do torneio espanhol, a alemã Angelique Kerber, a sexta colocada no ranking da WTA, que superou a belga Ysaline Bonaventure (118ª) por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/2, em 1 hora e 46 minutos.

Número 12 do mundo, a letã Anastasija Sevastova derrotou a norte-americana Varvara Lepchenko, a 123ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5). A australiana Ajla Tomljanovic será a sua próxima rival.

Também nesta terça, a francesa Caroline Garcia passou pela bielo-russa Victoria Azarenka por 1/6, 6/4 e 7/5, e agora vai duelar com a espanhola Paula Badosa. A norte-americana Shelby Rogers também venceu nesta terça e será a próxima rival da suíça Belinda Bencic. A francesa Alize Cornet, a norte-americana Amanda Anisimova, a turca Ons Jabeur e a australiana Samantha Stosur foram as outras ganhadoras do dia.

BIRMINGHAM - Número 1 do mundo, Naomi Osaka estreou com vitória no Torneio de Birmingham, outro evento preparatório para Wimbledon desta semana. Nesta terça, a japonesa derrotou a grega Maria Sakkari, a 33ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/3, em 2 horas e 2 minutos. Sua próxima oponente será a casaque Yulia Putintseva, número 43 do mundo, que passou pela britânica Harriet Dart por 6/1 e 6/4.

Nos outros jogos do dia, as vencedoras foram a alemã Julia Goerges, a croata Petra Martic, a letã Jelena Ostapenko e a checa Kristtyna Pliskova, que agora vai encarar a irmã Karolina, avançaram no evento britânico.