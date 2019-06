Mini lança série especial 60 Years por R$ 171.990

Leo Alves



18/06/2019 | 16:18

Modelo especial que celebra os 60 anos do veículo original, o Mini 60 Years foi lançado oficialmente no Brasil. Serão apenas 25 exemplares e que têm preço sugerido de R$ 171.990.

Detalhes Mini 60 Years

Todos os carros são do modelo hatch de três portas. Eles trazem sob o capô a motorização Cooper S de quatro cilindros 2.0, que rende 192 cv de potência e 280 Nm (28,5 kgfm).

A série limitada só pode ser adquirida na tonalidade New British Racing Green, que remete ao verde utilizado por carros britânicos no automobilismo. O teto e as capas dos retrovisores são na cor Branco Pepper.

Por dentro, o Mini 60 Years tem bancos e o volante revestidos em couro.

