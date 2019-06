Operações no Santos Dumont serão transferidas para Tom Jobim durante obras

18/06/2019 | 15:19



A Latam Airlines Brasil informa que irá transferir temporariamente todas as suas operações do aeroporto Santos Dumont (Rio de Janeiro) para o Tom Jobim (RIOgaleão) entre 12 de agosto e 11 de setembro, em razão de obras na pista principal do aeroporto. O fechamento da pista para manutenção foi comunicado mais cedo pela Infraero. Segundo nota da companhia, os horários de decolagem serão mantidos.

A venda de passagens aéreas da Latam para o aeroporto também estará suspensa no período de obras. Em comunicado, a companhia lamenta os possíveis inconvenientes que a situação, alheia à sua vontade, possa causar e diz que os passageiros afetados estão sendo comunicados pela companhia sobre a alteração do aeroporto de embarque e podem efetuar a remarcação ou reembolso integral de seus bilhetes sem custo adicional, caso desejem.