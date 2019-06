Veja rotas românticas para casais motoqueiros

Leo Alves



18/06/2019 | 15:18

O Dia dos Namorados foi comemorado na última quarta-feira (12). Entretanto, como o clima romântico está no ar, junho inteiro pode ser considerado como o mês dos namorados. Por isso, a Harley-Davidson do Brasil elaborou um roteiro com algumas rotas românticas para os motociclistas apaixonados curtirem juntinhos.

A seguir, confira algumas opções para os casais apaixonados aproveitarem em suas motos.

Rotas românticas para casais motoqueiros

Rota romântica (Rio Grande do Sul)

Passando por uma das maiores estradas do Brasil, o trecho da BR-116 que liga Porto Alegre a Nova Petrópolis tem paisagens muito encantadoras e bucólicas. Chamado de Via-Serrana, está incluso na Rota Romântica da Serra Gaúcha, que passa por algumas pequenas cidades como Picada Café e Morro Reuter, além de Canela, Gramado, Nova Petrópolis e Novo Hamburgo.

Rota dos Bandeirantes (São Paulo)

Nesta sugestão, é possível percorrer cerca de 180 quilômetros, passando por oito cidades paulistas: Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Araçariguama, Cabreúva, Itu, Salto, Porto Feliz e Tietê.

Essa região teve grande importância para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e cada uma delas possui atrativos que contam parte da história local. As cidades da Rota dos Bandeirantes fazem parte de um polo de referência histórico-cultural para todo o Brasil. Saber quem foi Anhanguera e o Caçador de Esmeraldas, são apenas dois exemplos mais famosos do que surgiu nesse caminho.

Rota do Sol (Rio Grande do Norte)

Para os motociclistas que viajam pelo Nordeste, a dica para o mês de junho é pegar a RN-063, que vai da praia de Ponta Negra, ao sul de Natal (RN), até a praia da Pipa, uma das mais bonitas da capital. O trecho inclui a faixa litorânea de Cotovelo, Pirangi (onde fica o maior cajueiro do mundo), Búzios, Tabatinga, Camurupim e Barreta. Mas atenção: é preciso ficar atento aos trechos de estrada mais estreita e também aos animais que cruzam a pista.

Estrada Real (Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro)

A Estrada Real é considerada uma das maiores rotas turísticas do Brasil. São mais de 1.630 quilômetros de extensão, passando por três estados do sudeste. Pode-se dizer que ela resgata as tradições do percurso valorizando a identidade e as belezas da região. A sua história surge em meados do século 17, quando a Coroa Portuguesa decidiu oficializar os caminhos para o trânsito de ouro e diamantes de Minas Gerais até os portos do Rio de Janeiro.

As trilhas que foram delegadas pela realeza ganharam o nome de Estrada Real. Existem quatro caminhos: Caminho Velho (também chamado de Caminho do Ouro) e que foi o primeiro trajeto determinado pela Coroa Portuguesa, ligando Ouro Preto a Paraty, Caminho Novo (criado para servir como um caminho mais seguro ao porto do Rio de Janeiro, principalmente porque as cargas estavam sujeitas a ataques piratas na rota marítima entre Paraty e Rio), Caminho dos Diamantes (o caminho tinha a intenção de conectar a sede da Capitania, Ouro Preto, à principal cidade de exploração de diamantes, Diamantina) e o Caminho Sabarabuçu (Distrito de Ouro Preto, o lugar é cercado por esplêndidas paisagens de montanha e lendas que permeiam o imaginário popular).

Saindo de Ouro Preto, é possível ir até Paraty, no Rio de Janeiro, passando por Barbacena, Juiz de Fora e Petrópolis, só observando a natureza.

Rio-Santos (Rio de Janeiro e São Paulo)

Para quem curte praias, o litoral Norte paulista é conhecido por reunir algumas das mais belas praias de São Paulo. Um dos trajetos para se chegar até elas é pela BR-101, que chega até Paraty e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Totalizando 457 km de extensão, percorre várias praias até chegar ao destino final: Santos, Guarujá, Boraceia, Jureia, Juquehy, Maresias, Ubatuba e Ilhabela. Rodeada de verde, conta com trechos retos e sinuosos ao longo do caminho, altos e baixos aos pés de morros, de onde é possível avistar o mar vez ou outra quando o céu está limpo.

