Maria Ribeiro, ex-mulher de Paulo Betti, e mais artistas dão apoio ao ator - que está sendo processado por injúria racial

Maria Ribeiro comentou, no Instagram, o processo por injúria racial movido por Milton Gonçalves e Jorge Coutinho contra seu ex-marido, Paulo Betti. Betti, que está concorrendo à diretoria de um sindicato de artistas do Rio, disse em um grupo de WhatsApp que a bancada tem forte representação negra com Milton e Jorge, e que isso complica bastante a luta, pois pode confundir as coisas. Ela postou um clique de uma carteirinha anitga de Paulo, de um sindicato de Sorocaba, e fez um textão:

Quando Paulo Bettii e eu nos separamos, 14 anos atrás, pedi, não à toa, pra ficar com essa carteirinha. Paulo é um sindicalista por natureza, um cara pra quem o ofício e a justiça - ou injustiça - relativas à profissão importam mais do que todas as outras coisas. Compra todas as causas dos colegas, e agora, decidiu entrar pra valer, através da disputa do SATED [Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões do Estado do Rio de Janeiro], no que sempre fez: lutar por seu grupo. Eu, ao contrario, mais egoísta, só me dei conta da desunião da nossa classe quando isso bateu em mim - mas isso não importa agora. O que importa é que acordei lendo que Paulo está sendo acusado de racismo porque disse, sobre a disputa de chapa do sindicato dos atores - e num grupo de whatsapp! - que devemos ficar sensíveis e atentos ao possível uso de lutas fundamentais com o objetivo - velado - de comover e manipular os eleitores, monetizando ideologicamente a questão mais grave do Brasil. Somos um país racista, e é nossa obrigação lutar diariamente contra isso. Ao acusar levianamente um sujeito íntegro como Paulo, esses senhores não só não estão lutando por um Brasil melhor, como estão, na melhor das hipóteses, confusos sobre seus reais inimigos. Paulo, na camisa do meu time ta escrito o teu nome, e eu a exibo com amor e orgulho há 22 anos. Sigamos com força e coragem (e nem vem me pedir de volta a carteirinha....rs).

Outra atriz também manifestou apoio a Paulo: Deborah Evelyn. Ela afirmou em seu Instagram que nunca foi sobre racismo, e deu seu parecer sobre a batalha sindical que está rolando no SATED:

A Chapa 2 - Renovação e Transparência vem prestar toda solidariedade ao companheiro Paulo Betti que tem sido injusta e ostensivamente acusado de racismo, fascismo e nazismo em redes sociais pelo Sr. Jorge Coutinho, candidato à 5ª reeleição para a presidência do SATED RJ. Para não nos deixarmos enganar, precisamos nos informar e refletir. Precisamos saber, por exemplo: - que a acusação é baseada em interpretação distorcida e equivocada de uma frase em que Paulo Betti elogia os companheiros Milton Gonçalves e Cosme dos Santos; - que nenhum juiz jamais recebeu nenhuma denúncia contra Paulo Betti, mas apenas um pedido de interpelação impetrado pelos senhores Jorge Coutinho e Milton Gonçalves; - que os Srs. Jorge Coutinho e Milton Gonçalves, há cerca de 20 anos na diretoria do Sated RJ, integram a Chapa 1, pela qual Sr. Coutinho é candidato à 5ª reeleição à presidência da entidade; - que Paulo Betti integra, com outros 23 colegas, a chapa concorrente, Chapa 2 - Renovação e Transparência, sendo portanto, neste contexto, um adversário eleitoral dos Srs. Milton Gonçalves e Jorge Coutinho; - Que a atual direção do SATED (Chapa 1) tentou pedir o indeferimento da candidatura da Chapa 2 - Renovação e Transparência, mas a manobra não obteve sucesso, e culminou na volta da Chapa 2 ao processo eleitoral após determinação liminar da 81ª Vara da Justiça do Trabalho. Diante desse histórico, lamentamos que uma questão tão grave e tão sensível à nossa população, como o racismo estrutural, entranhado em nossa sociedade, tenha sido usado levianamente a serviço de mais uma manobra eleitoreira que vem tentando a qualquer custo deslegitimar a chapa opositora. Paulo Betti, cuja história de integridade e de luta democrática, desde a época da ditadura militar, é conhecida por todos, é artista e cidadão respeitado Brasil afora, e sua trajetória fala por si. Não às calúnias. Não aos atalhos desonestos. Não às já desgastadas fake news. Um processo eleitoral legítimo só pode se dar num contexto de respeito, transparência e democracia. CHAPA 2 - RENOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA.

José de Abreu também comentou o caso no Twitter, postando uma nota de apoio a Paulo Betti, da Sociedade Brasileira de Autores, com a legenda:

Milton Gonçalves, mancomunado com outros atores, domina o Sindicato dos Artistas e Técnicos há anos. É uma mafia que agora usa a acusação de racismo para se perpetuar no poder. Pulhas!