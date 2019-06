Filha de Silvia Pfeifer emagrece 43 quilos após cirurgia bariátrica

18/06/2019 | 15:10



Manu Pfeifer, filha da atriz Silvia Pfeifer, fez uma cirurgia bariátrica em outubro do ano passado com o objetivo de amenizar as dores que sentia por conta do excesso de peso. Desde então, ela perdeu 43 quilos - e atualmente está a dois quilos de sair dos 100 quilos. Em entrevista ao jornal Extra, Manu contou como foi a sua experiência com o procedimento cirúrgico:

- Em maio do ano passado descobri uma pedra na vesícula, e já que teria que passar por uma cirurgia, então, resolvi fazer a bariátrica também. Eu tinha medo de operar, mas já que teria que fazer o procedimento, tomei essa decisão. Nunca tive problema em ser gorda. Nunca fui magra, então, o excesso de peso nunca foi um problema para mim, já estava acostumada. Mas pela minha saúde e sem sentir tantas dores, estou me sentindo melhor magra.

Ela ainda falou sobre como está sua autoestima após a perda de peso.

- Tenho recebido elogios, falam que estou bem física e internamente. Estou mais tranquila e madura. A mudança no físico mexe com tudo, eu me sinto mais tranquila, calma e estou feliz. Ainda não voltei a fazer exercícios, mas faço hidroterapia até três vezes na semana para ajudar a fortalecer.

Manu também falou sobre as comparações com a mãe, Silvia.

- Minha mãe e meu pai me apoiaram, eles ficam ao meu lado em tudo desde que me faça bem. Nunca tive problema com comparações com a minha mãe desde eu não receba a informação. Mas já teve uma pessoa comentando e não gostei.

Formada em Artes Dramáticas pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) desde 2015, ela ainda falou sobre a falta de oportunidades na profissão que escolheu seguir.

- Normalmente, há um perfil desejado e não costuma ser uma pessoa acima do peso. Mas hoje em dia isso está mudando.