18/06/2019 | 15:04



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que vai definir um calendário para a tramitação da reforma da Previdência na Casa com a comissão de senadores que acompanha o andamento da proposta na Câmara dos Deputados.

A comissão é presidida pelo senador Otto Alencar (PSD-BA) e tem como relator Tasso Jereissati (PSDB-CE). "Vou discutir com o presidente Otto, com o senador Tasso e com a comissão especial um calendário", declarou Alcolumbre ao ser perguntado sobre quanto a reforma seria votada no Senado se for aprovada na Câmara no primeiro semestre.