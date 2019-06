Em revanche, Federer bate australiano e vence em estreia na grama na Alemanha

18/06/2019 | 15:07



O suíço Roger Federer teve uma estreia tranquila na busca por seu 10.º título no ATP 500 de Halle, disputado em quadras de grama na Alemanha. Com direto a revanche, o atual número 3 do mundo derrotou o australiano John Millman, seu algoz no US Open do ano passado, por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/1) e 6/3.

Maior vencedor do torneio alemão, Federer só teve trabalho para fechar o primeiro set. Nenhum dos dois tenistas sofreu qualquer break point e a decisão ficou para o tie-break. Nele, o suíço mostrou sua enorme categoria e não deu qualquer chance ao australiano, vencendo por 7 a 1. Na segunda parcial, o terceiro do mundo jogou mais solto e, com uma quebra de saque, venceu a partida.

Na segunda rodada, o tenista da Suíça terá pela frente o francês Jo-Wilfried Tsonga, que superou o compatriota Benoit Paire por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. O fato marcante do jogo foi a "disputa" de futebol dos dois no meio da partida, quando Paire perdeu a sua raquete após um saque. Será a 18.ª vez que Federer jogará contra o rival - venceu 11 vezes e perdeu seis, sendo as duas últimas.

Quem também passou da estreia foi o atual vencedor em Halle. O croata Borna Coric iniciou a sua defesa do título contra o espanhol Jaume Munar e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3. Na segunda rodada, o cabeça de chave número 4 e atual 14.º do mundo terá como adversário o português João Sousa, que veio do qualifying e nesta terça-feira bateu o polonês Hubert Hurkacz por 7/6 (7/3) e 6/1.

Sétimo pré-classificado, o espanhol Roberto Bautista Agut passou pelo norte-americano Taylor Fritz por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (12/10) e 6/0. Agora terá pela frente o francês Richard Gasquet, aniversariante do dia (33 anos), que ganhou do convidado alemão Peter Gojowczyk por 6/3 e 6/4. Mas o oitavo cabeça de chave, o argentino Guido Pella, caiu para o belga David Goffin com um duplo 6/1.

Por fim, dois tenistas italianos avançaram e se enfrentarão na segunda rodada. Número 22 do mundo, Matteo Berrettini venceu o georgiano Nikoloz Basilashvili com um duplo 6/4 e jogará contra Andreas Seppi, que bateu o alemão Mats Moraing por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4).

NA INGLATERRA - A terça-feira de muita chuva em Londres forçou a organização do ATP 500 de Queens a cancelar toda a rodada. Nenhuma das 10 partidas marcadas para o segundo dia de competições, todas válidas ainda pela primeira rodada, sequer começou e a disputa foi adiada para esta quarta.

Entre os prejudicados pelo mau tempo estão o suíço Stan Wawrinka, o argentino Juan Martin del Potro, o grego Stefanos Tsitsipas (cabeça de chave número 1), o canadense Milos Raonic e o australiano Nick Kyrgios, que iriam estrear nesta terça-feira, mas agora só poderão jogar nesta quarta.