Globo exibe 1º episódio de 'Shippados', com Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch

18/06/2019 | 14:59



Série original da Globoplay, Shippados terá o primeiro episódio exibido nesta terça-feira, 18, após a partida de Brasil x Venezuela, pela Copa América.

O texto de Alexandre Machado e Fernanda Young mostra o amor nos tempos da internet, e conta a história de Rita (Tatá Werneck) e Enzo (Eduardo Sterblitch), um casal que vive o dilema de não se encaixar nesse mundo virtual.

"Queremos mostrar o que se passa nesses novos tempos e não simplesmente fazer piadas sobre relacionamento", afirmou Fernanda Young, em entrevista ao Estado, quando a série ainda estava em fase de gravação.

"Shippados tenta mostrar que o amor não precisa de romantismo para acontecer. O amor pode surgir do fracasso. Neste primeiro episódio, essa proposta do programa é estabelecida com a apresentação dos protagonistas. Será que Rita e Enzo são tão errados que foram feitos um para o outro? Eles são shippáveis?", explica Alexandre Machado, em material divulgado pela emissora.

A direção artística e geral é de Patricia Pedrosa e direção de Renata Porto dAve e Ricardo Spencer.