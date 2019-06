Johnson amplia vantagem para comandar partido e ser premiê do Reino Unido

18/06/2019 | 14:43



Ex-secretário das Relações Exteriores e ex-prefeito de Londres, Boris Johnson aumentou sua vantagem na corrida para se tornar líder do Partido Conservador e, consequentemente, o próximo primeiro-ministro do Reino Unido. Nesta terça-feira, houve nova votação interna da sigla e agora há cinco nomes na disputa. Johnson obteve 126 dos 313 votos dos deputados conservadores, o secretário das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, conseguiu 46 e o secretário do Meio Ambiente, Michael Gove, 41. Eles foram seguidos pelo secretário de Desenvolvimento Internacional, Rory Stewart, com 37, e pelo secretário do Interior, Sajid Javid, com 33.

Ex-secretário para a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit), Dominic Raab não conseguiu atingir o limite de 33 votos necessários para chegar à próxima rodada da disputa conservadora. Agora, os parlamentares da sigla votarão de novo nesta quarta-feira e, se necessário, na quinta-feira. Os dois nomes mais bem votados disputarão o comando do partido em votação na qual poderão participar todos os 160 mil membros do Partido Conservador no país. O vencedor substituirá a premiê Theresa May. Fonte: Associated Press.