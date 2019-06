Patrícia Naves, esposa de Mauro Naves, comenta afastamento do jornalista após polêmica envolvendo Neymar: - Não desejaria ao meu pior inimigo

18/06/2019 | 14:11



Como você viu, o jornalista Mauro Naves foi afastado da cobertura de esportes da Rede Globo após ter se envolvido na polêmica da acusação de estupro contra Neymar Jr. O repórter foi acusado de passar o telefone do pai do jogador para o primeiro advogado de Najila Trindade, mulher que preencheu um boletim de ocorrência contra Neymar. A Globo alegou, em nota, que as evidências das atitudes dele [Naves] nesse caso contrariaram a expectativa da empresa sobre a conduta de seus jornalistas.

Dias após o afastamento de Naves, a esposa do jornalista, Patrícia Naves, deu uma entrevista para o programa TV Fama, da Rede TV!. A atriz, cujo último trabalho foi na novela Flor do Caribe, em 2013, se emocionou ao falar sobre o que aconteceu com o marido.

- Pra mim é difícil falar. Eu acho que ninguém deveria passar o que o Mauro está passando. Às vezes eu prefiro não falar, mas acho que não deveria deixar passar a oportunidade. Eu conheço, eu sei o marido que eu tenho. E a dor que não só ele, mas todos da família estão passando, eu não desejaria nem para o meu pior inimigo. Eu tenho certeza, e Deus é o maior que tem, que o meu marido é completamente sério. 32 anos de profissão, totalmente dedicado ao trabalho. É uma pessoa de um coração enorme. Talvez por isso, por ser de um coração tão grande, ele foi envolvido nessa situação. Estou chocada com a repercussão que isso tudo tomou, de uma pessoa que não fez absolutamente nada.

Ela reforçou que Naves está passando por uma injustiça.

- As pessoas que confiam nele sabem como ele é. Agora me surpreende muito a imprensa [...] Acho que a gente não pode macular a imagem de uma pessoa que foi sempre honesta. Mas sabe o que eu descobri? Que a felicidade, que a família incomoda as pessoas. O bem incomoda as pessoas. Mas ele vai vencer, eu tenho certeza que vai.

E contou que o marido deu, sim, o telefone do pai de Neymar - mas porque foi autorizado a isso.

- Ele forneceu o telefone, sim. Ele ligou para o pai do Neymar e perguntou se poderia dar o telefone. E qual o problema de você dar o telefone de uma pessoa, com autorização, para outra?

Por fim, Patrícia alegou que Naves está tranquilo com a situação.

- O Mauro se mantém tranquilo na questão do que ele fez. É correto e a gente tem certeza disso. Eu tenho certeza da honestidade do meu marido. Se querem envolver ele em alguma coisa, podem procurar. Não vão achar.