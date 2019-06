Advogado diz que Najila Trindade está morta moralmente: - Tão doloroso quanto a física

18/06/2019 | 14:10



Najila Trindade, a mulher que acusa o jogador Neymar de estupro, passou três dias com o pai em Ilhéus, na Bahia, nesse último fim de semana. Segundo informações do UOL Esporte, a modelo já retornou para São Paulo na última segunda-feira, dia 17, com o seu novo advogado, Cosme Araújo Santos. A dupla tem uma nova estratégia para o caso e Araújo Santos é amigo pessoal do pai de Najila.

O advogado afirmou que cabe a Neymar o papel de se defender, já que Najila seria a vítima de toda a situação. Ele ainda acrescentou que não quer focar a defesa em torno do vídeo de cerca de sete minutos que estaria guardado em um tablet.

- Conversamos e ela confirma tudo que disse. Não vejo necessidade neste tablet, no celular, que tem mais quatro, cinco minutos [de gravação no quarto de hotel em Paris]. Quem tem que fazer prova que não foi contra vontade dela é Neymar. A moça ter apanhado não é prova? O argumento de que ela pediu é prova favorável a ele? Então estou desconhecendo a segurança jurídica do Brasil. Os advogados dele vão tentar fazer milagres, alegou Araújo Santos.

O defensor ainda contou que Najila apresenta sintomas de depressão, que está chorando muito e que se sente muito pressionada desde que preencheu o boletim de ocorrência contra o jogador.

- Ela está, para mim, morta moralmente. A morte moral é tão dolorosa quanto a física. Principalmente para família. Os pais sofrendo, o filho dela sofrendo.

Araújo Santos ainda fez uma análise sobre a diferença do poder aquisitivo de Najila e Neymar.

- Falam que a corda vai quebrar do lado mais fraco. Mas eu acredito na polícia e no Ministério Público. Eu estou falando porque estão dizendo que a moça pode pegar de dois a oito anos, mas não vi ninguém dizer que Neymar pode pegar muito mais por estupro.

Neymar estaria interessado em uma nova pessoa

Segundo informações do jornal Extra, Neymar estaria de olho na modelo Marcela Gomes, que participou de uma campanha publicitária de uma marca de roupas criada especialmente para a Copa América. O atleta começou a seguir a moça no Instagram, que retribuiu o gesto e também começou a segui-lo na rede social.