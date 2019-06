Quem são os “outros” que aparecem nas visualizações de um story do Facebook?

Bianca Bellucci



18/06/2019 | 12:18

A leitora Gabriela entrou em contato com o 33Giga porque estava com uma dúvida sobre o story do Facebook. Ela gostaria de saber quem são os anônimos, que aparecem como “outros”, em suas publicações temporárias.

De acordo com o Facebook, é possível escolher o grau de privacidade de quem acessará seu story. São quatro opções: “Personalizado” é ideal para selecionar pessoas específicas para receber o conteúdo, “Amigos” é para exibi-lo com todas as amizades na rede social, “Amigos e conexões” mostra fotos e vídeos também para as conexões do Messenger, e “Público” é para todos que têm algum vínculo com você, sejam amigos, seguidores ou conversas.

Aliás, é somente na versão “Público” que existe a visualização anônima. Isso porque o termo “outros” é usado para identificar os seguidores do seu perfil que acessaram o story. Assim, é possível saber a quantidade de pessoas, mas não os nomes específicos delas.

Se você não quer que pessoas fora do seu círculo de amigos tenham acesso ao seu story do Facebook, a dica é mudar o grau de privacidade para “Amigos”. Veja como:

1. Abra o Facebook e clique em “Adicionar ao story”.

2. Após finalizar a publicação, clique em “Compartilhar em”.

3. Na opção “Seu story”, mude para “Amigos”. Pronto! Seguidores e conexões do Facebook Messenger não terão acesso ao conteúdo.

Em relação a descobrir quem são estes anônimos, não existe uma forma nativa no Facebook ou até mesmo um programa independente que faça isso. Aqui, os “outros” vão continuar ocultos.

