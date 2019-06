Acusado de estelionato, Belo irá depor em delegacia nesta terça-feira

18/06/2019 | 12:10



O cantor Belo está sendo acusado de estelionato. Segundo informações do jornal Extra, uma pessoa, que não teve a sua identidade revelada, preencheu um boletim de ocorrência contra o artista após ele ter pedido 50 mil reais para quitar um empréstimo em 2013, com um prazo de dois meses para realizar o pagamento. Segundo a vítima, entretanto, a dívida nunca foi paga.

Após inúmeras tentativas de contato que se arrastaram durante anos, via telefone celular e solução amigável do conflito, não foi obtido êxito, motivo pelo qual até a presente data não houve o pagamento da dívida, diz um trecho do B.O., realizado em maio de 2019.

Por conta disso, ainda de acordo com o Extra, Belo prestará depoimento na 42º DP, no Recreio, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, dia 18. Procurada, a produtora do cantor alegou que ele ainda irá se pronunciar publicamente sobre o caso.