Ciara é julgada nas redes sociais após celebrar casamento gay em clipe de Taylor Swift

18/06/2019 | 12:10



O novo clipe de Taylor Swift está mesmo dando o que falar! Desta vez, sobrou até mesmo para Ciara, uma das celebridades que participou das gravações de You Need To Calm Down. A cantora recebeu críticas em seu Instagram após portar uma prévia da parte do vídeo em que aparece.

O single da loira manda um recado sobre paciência e respeito às outras pessoas. O clipe está lotado de personalidades, - e conta até mesmo com uma participação de Katy Perry que deu o que falar - e tem uma mensagem de respeito à diversidade e apoio à comunidade LGBT. Por esse motivo, Ciara interpretou uma pastora que casa o ator Jesse Tyler com o marido dele, Justin Mikita.

A participação desagradou um fã de Ciara, que comentou no post da cantora:

Você não deveria estar fazendo isso. Nós te respeitamos muito. Estar em um casamento gay é uma coisa e casar eles é um pecado ainda maior. Nós te amamos muito mas isso está errado.

A diva não deixou a crítica passar em vão e respondeu o hater mandando uma indireta com o nome música, você precisa se acalmar, em português:

Primeiramente, cristãos não julgam. Em segundo lugar, #YouNeedToCalmDown.