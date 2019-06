Gretchen exibe resultados de cirurgias plásticas

18/06/2019 | 11:32



Gretchen usou as redes sociais nesta segunda-feira, 17, para publicar os resultados de uma série de novas cirurgias plásticas pelas quais passou. A cantora realizou lipoescultura de alta definição (L.A.D.), onfaloplastia (reconstrução do umbigo), torsoplastia (retirada do excesso de pele das costas) e remoção de parte dos lábios. Os procedimentos foram feitos no Hospital São Luiz, no Itaim, na zona sul de São Paulo.

"Quando fiz a abdominoplastia, fiz o umbigo, porém, fui fazer um show e o meu esforço fez os pontos estourarem e o umbigo cicatrizou direto na pele, sem o côncavo. Agora, consegui ter o umbigo de novo e estou muito feliz", disse em entrevista ao site GShow.

A cantora compartilhou os resultados da cirurgia plástica no perfil oficial dela no Instagram. "Eu realizei a famosa L.A.D. juntamente com a onfaloplastia, torsoplastia e a remoção de PMMA dos lábios", escreveu na legenda de uma série de fotos. A cantora disse que, em seis meses, a aparência ainda irá melhorar.

Gretchen estará na novela da Globo A Dona do Pedaço, na qual interpretará uma dançarina chamada Gina, que deverá conquistar o coração de Eusébio, personagem de Marco Nanini.