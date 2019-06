Aneel aprova reajuste médio de 3,41% nas tarifas da Copel D

18/06/2019 | 11:09



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou na manhã desta terça-feira, 18, um reajuste médio de 3,41% nas tarifas da distribuidora Copel. Para consumidores conectados à alta tensão, o aumento será de 4,32%, enquanto para a baixa tensão, a alta será de 2,92%.

As novas tarifas vigoram a partir de 24 de junho. A Copel atende a 4,6 milhões de unidades consumidoras no Paraná.

A Aneel explicou que o índice de reajuste da empresa foi positivo principalmente pelos impactos dos componentes financeiros. Por outro lado, o pagamento antecipado do empréstimo da Conta ACR contribuiu com uma redução de 4,32% no reajuste.

A Conta-ACR foi um mecanismo de repasse de recursos às distribuidoras para cobertura dos custos com exposição involuntária no mercado de curto prazo e o despacho de termelétricas entre fevereiro e dezembro de 2014. A quitação antecipada desse empréstimo foi anunciada em 20 de março e tem possibilitado reajustes menores para todas as distribuidoras do País.

A bandeira tarifária também contribuiu para reduzir em 4,81% o índice final do reajuste da distribuidora paranaense, acrescentou a agência.