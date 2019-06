Cara Delevigne se declara para namorada em evento beneficente: -Ela me mostrou o que é amor verdadeiro

18/06/2019 | 11:11



Cara Delevigne está mesmo apaixonada por Ashley Benson! A modelo fez uma declaração de derreter corações para a atriz de Pretty Little Liars durante um discurso no TrevorLIVE New York Gala, um evento beneficente de uma organização com mesmo nome que luta para acabar com o suicídio de jovens LGBT.

Durante sua fala, a personalidade expôs todo o seu amor por Ashley e revelou o apelido carinhoso pelo qual chama a namorada:

- Eu também tenho outra mulher especial nesta sala para agradecer e você sabe que é você. Ela é uma das pessoas que me ajudou a amar a mim mesma quando eu mais precisava. Ela me mostrou o que é amor verdadeiro e como aceitá-lo, o que foi muito mais difícil do que eu pensava. Eu te amo, Spinkles.

Em português, o nome pelo qual Cara chama sua amada seria o equivalente a docinho.

Além dessa demonstração pública de seus sentimentos, a modelo também resolveu mostrar para todos o quão perdidamente apaixonada ela está em suas redes sociais. Junho é o mês do orgulho LGBT e para celebrar, Cara publicou um vídeo beijando Ashley.