Após ser eliminada de O Aprendiz, Taty Ferreira declara: - Aumentou minha autoestima profissional

18/06/2019 | 11:11



O programa O Aprendiz está entrando em sua reta final e nesta altura da competição as provas e as salas de reuniões, as quais definem quem deixará o programa, estão cada dia mais tensas e competitivas. Na noite da última segunda-feira, dia 17, a disputa foi a mais emocionante da temporada da atração da Band até aqui, já que reuniu Taty Ferreira e Gabriel Gasparini na disputa, dois fortes concorrentes ao prêmio final.

E quem levou a pior foi Taty, que foi a demitida por Roberto Justus e comoveu até mesmo o adversário, com quem firmou amizade. Aliás, os dois se viram na sala de reunião após perderem uma prova na qual deveriam divulgar os planos de internet da operadora de telefonia que patrocina o programa.

De acordo com o apresentador e seus conselheiros, Taty e Gaspa foram ótimos competidores, com características distintas e capazes de serem campeões, mas o histórico do programa trouxe mais linearidade ao administrador. Em entrevista ao site oficial da atração, a dona do canal Acidez Feminina disse exatamente isso:

- Ficaram apenas duas pessoas na minha equipe e a gente tinha um perfil muito parecidos. Eu e o Gaspa somos muito parecidos, criativos e responsáveis. Isso foi ótimo para a equipe, mas nesse momento que tinha que se decidido entre nós dois, o Justus teve de separar o que tinha de diferencial e o que tinha de histórico, disse Taty.

Agora restam apenas quatro participantes na temporada, já que seguem na competição, além de Gasparini, Erasmo Viana, Gabi Lopes e Nana Rude.