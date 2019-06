Após Eliéser Ambrósio se exaltar em atividade no Power Couple, Ju Valcézia se irrita e diz: - Vem falar na minha cara

18/06/2019 | 11:11



O clima na casa do Power Couple Brasil está ficando cada dia mais pesado, principalmente depois da volta de Eliéser Ambrósio e Kamilla Salgado para a disputa, o que ocorreu depois de a última DR da casa contar com uma repescagem. O ex-brother já tinha se estressado com Mariana Felício, mas agora foi a vez de ele arrumar confusão mais uma vez e, durante a atividade especial, Ju Valcézia se estressou com os participantes do reality show de casais da Record.

A apresentadora disse que muitos participantes não sabem lidar com a derrota e acabou batendo boca no confinamento. Para que entenda, tudo começou quando Kamilla e Eliéser perderam uma disputa na prova espcial.

- Se eu estou num jogo eu quero ganhar, eu não quero perder, avaliou Eliéser, que ouviu da amada:

- Amor, calma, está tudo bem, é só um jogo. Dá um beijo aqui!

Vendo o bate-boca entre os dois, Nicole Bahls, que era da equipe deles, não se aguentou e foi comentar com eles:

- É isso que eles querem, mostrar que você é agressivo, então calma.

No entanto, Eliéser não se conteve e já soltou:

- Mas tem alguém sendo agressivo aqui? Eu só estou conversando com a minha esposa.

Diante da situação, Ju não se aguentou e começou a falar:

- Todo mundo sabe muito ganhar e perder aqui, é uma coisa incrível.

Após isso, Marcelo Bimbi resolveu entrar na discussão, perguntando o que ela estava querendo insinuar, ao que Ju não se conteve e soltou:

- Qual é o que, brother? Vem falar na minha cara, não fica falando por trás as paradas.

E depois completou, em tom de deboche:

- Eu não vou nem discutir, vocês estão certos. Eu não vou ficar ouvindo nas minhas costas, aqui, não?

E Bimbi ainda respondeu:

- Eles não conseguem apenas fazer um brincadeira, né? Eles têm que ficar incitando em tudo.

Mais tarde, Nicole ainda apontou:

- A gente não estava falando nas costas de ninguém, não. Estávamos falando na frente de todo mundo. Agora não pode mais falar?

Ainda irritada mesmo depois de a atividade acabar, Ju soltou:

- Energia negativa é difícil, quando pega, pega geral.

Kamilla ouviu o comentário e foi tirar satisfação:

- Ju, você está falando que a energia negativa é nossa?

E Ju terminou a conversa respondendo:

- Não estou falando energia geral, porque quando pega, pega em todo mundo. Quando eu tiver que falar algo de você, pode deixar que eu falo na cara.

Eita, o clima ficou pesado, hein? Agora o que importa mesmo é quem vai continuar na disputa, que nesta terça-feira, dia 18, tira mais um casal da casa. Depois da prova dos casais, Gugu anunciou que os casais da DR desta semana são Drika, André, Taty, Braga, Kamilla e Eliéser. E aí, para quem vai a sua torcida?