Rodrygo chega ao Real Madrid e agradece confiança: 'Espero dar muitas alegrias'

18/06/2019 | 09:43



A série de apresentações de reforços do Real Madrid teve sequência nesta terça-feira. Depois do meia belga Eden Hazard e do atacante sérvio Luka Jovic, foi a vez do brasileiro Rodrygo ser apresentado com pompa no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Ao lado do presidente Florentino Pérez, o atacante de 18 anos, que estava no Santos, recebeu a camisa branca de seu novo time, a vestiu e agradeceu a confiança depositada nele.

"Obrigado pela confiança que depositaram no meu trabalho. Espero dar muitas alegrias a vocês. Hala Madrid!", disse Rodrygo, mostrando timidez e explicando brevemente que está aprendendo a língua espanhola. O jogador foi negociado por cerca de 45 milhões de euros (R$ 195 milhões na conversão atual) em junho de 2018.

Antes de Rodrygo falar, o presidente do clube fez vários elogios ao jogador brasileiro. "Nossa estratégia sempre foi a busca pelo talento. E isso passa por trazer jovens com futuro e presente extraordinários e que sonham em marcar época no Real Madrid. Hoje (terça-feira) chega um destes prodígios. Um jogador que já se provou em um país onde o futebol é praticamente uma filosofia de vida", afirmou Pérez.

"Rodrygo foi formado em um clube como o Santos, que, para nós que amamos futebol, é sinônimo de grandes lendas. Agora, depende de você fazer com que o sonho de nossos fãs se torne realidade", completou o presidente, se dirigindo a Rodrygo. O brasileiro assinou contrato até o final da temporada 2024/2025, mas ainda não teve a sua numeração definida.

Depois da apresentação aos jornalistas, Rodrygo foi para o gramado do Santiago Bernabéu. Lá, o brasileiro foi saudado por milhares de torcedores que se postaram atrás de um dos gols. Jogou bolas para os fãs, tirou selfies, inclusive com o ex-lateral-esquerdo brasileiro Roberto Carlos, que é um dos maiores ídolos da história do clube e trabalha como embaixador merengue pelo mundo e conselheiro das divisões de base.

Além de Rodrygo, o Real Madrid já se reforçou até agora com o Hazard, ex-Chelsea, Jovic, ex-Eintracht Frankfurt, e o lateral-esquerdo Mendy, ex-Lyon. O clube também contratou o atacante japonês Kubo para atuar inicialmente pelo Real Madrid Castilla, sua equipe B que disputa a segunda divisão espanhola.