Além dos vinhos: saiba o que fazer em São Roque

18/06/2019 | 09:48

Quem está em busca de uma cidade próxima a São Paulo para curtir um passeio “bate e volta”, pode ir a São Roque. Localizada a 65 quilômetros – em torno de uma hora de carro – da capital, a cidade oferece opções de passeio para toda a família.

Além do tradicional roteiro do vinho, é possível curtir restaurantes com culinária de diversos países, prédios históricos, centros de compras e até uma estação de esqui. “O município tem lugares para todos os gostos, desde opções para os amantes da natureza até para aqueles que querem comprar produtos caseiros de qualidade ou buscam itens de vestuário e acessórios com preços acessíveis”, afirma Tulio Patto, presidente do roteiro do vinho.

Com dias quentes e ensolarados na primavera e no verão, a cidade ganha um pouco do “friozinho” europeu no outono e no inverno, quando geadas podem acontecer.

O que fazer em São Roque

Divulgação Na adega da Vila Don Patto, é possível encontrar bebidas selecionadas

Vila Don Patto

O centro gastronômico Villa Don Patto foi criado em 2010 com o objetivo de eternizar as origens portuguesas e italianas da família, que se instalou na cidade em 1912. O local dispõe do La Pasta, restaurante italiano, cujo carro-chefe é o menu degustação com nove tipos de massas e três de risotos, e o restaurante português Don Patto, onde o cardápio tem diversas opções de pratos tradicionais do país, com destaque para o Bacalhau no Pão Português.

Choperia, cervejaria, boulangerie, café, grelhados, sorveteria, pastifício, empório e adega completam a diversidade gastronômica.

No pastifício, os turistas podem levar para casa as massas produzidas artesanalmente. Já no empório e na adega é possível adquirir itens selecionados, como vinhos, queijos, embutidos, biscoitos e compotas. Para as crianças, o espaço dispõe de playground com cama elástica, mini roda-gigante e mini carrossel.

Na hora do descanso, os visitantes podem deitar em um dos redários espalhados por todo o espaço. Além disso, quem desejar levar uma lembrança personalizada da Vila Don Patto ou peças de artesanato local, pode visitar a La Piazza.

Divulgação Bacalhau no Pão Português é um dos carros-chefe

Centro Cultural Brasital

O Centro Cultural Brasital é composto por prédios que abrigaram uma das primeiras indústrias têxteis de São Paulo. Atualmente, eles abrigam a biblioteca pública e um centro cultural, onde são oferecidos cursos de música, teatro e dança.

Para os turistas, o local é a oportunidade para tirar belas fotos. Além da arquitetura de época, há um jardim com lago, chafariz e mosaicos no chão.

Para aqueles que gostam de contato com a natureza, uma boa opção é fazer uma trilha ecológica, chamada de Caminho das Águas. Ela tem 2,5 quilômetros e é cercada pela Mata Atlântica.

Igreja Matriz de São Roque

Localizada no centro da cidade, a Igreja Matriz foi construída no século 17 no estilo colonial barroco. Entretanto, ela passou por diversas reformas e chegou à atual arquitetura em 1937.

Sua torre chama atenção de longe. No interior, ela exibe pinturas sacras, que decoram as paredes e impressionam pelos detalhes.

Ao redor da praça onde a igreja está, é possível andar pelo comércio típico das áreas centrais das cidades, com lojas de vários segmentos e opções de restaurantes e lanchonetes.

Divulgação Produção de vinhos é tradição na cidade

Ski Mountain Park

Além dessas atrações, outra opção de lazer, quando o assunto é o que fazer em São Roque, é o Ski Mountain Park. No complexo radical estão disponíveis atividades como arvorismo, passeios a cavalo por trilhas ecológicas, paintball, torre de alpinismo, tirolesa, teleférico, tobogã, arco e flecha e a as pistas de esqui e snowboard – uma delas, recém inaugurada, tem mais de 3 mil metros quadrados e 400 metros de comprimento, sendo a maior do Brasil.

Além das atividades, o parque oferece belas paisagens a 1.200 metros acima do nível do mar, com infraestrutura completa para atender a família, incluindo restaurante, cafeteria, choperia, doceria, fraldário, berçário e ambulatório.

Catarina Fashion Outlet

O outlet, inspirado nos modelos norte-americanos, reúne mais de 100 lojas de marcas variadas, que oferecem descontos de até 80%. Inaugurado em 2014, o espaço tem alamedas arejadas e arborizadas, infraestrutura completa e praça de alimentação com mais de 20 restaurantes.

