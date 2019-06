Prefeitura de SP aplica multa por festa no Anhangabaú

18/06/2019 | 07:58



A Prefeitura de São Paulo informou ontem ter aplicado multa de R$ 26 mil contra a Playtime, empresa de Fernando Elimelek, organizador de festa particular que ocorreu no sábado, dia 15, no Vale do Anhangabaú, no centro. O auto de infração diz que a autuação foi por falta de alvará.

Elimelek disse nesta segunda-feira, 17, que havia feito o evento após negociação com a gestão Bruno Covas (PSDB), em que se comprometeu a reformar a iluminação da Fonte dos Desejos, bem tombado na Praça Ramos de Azevedo, em troca da licença para a festa. Já a Prefeitura nega tal acordo.

Conforme o jornal O Estado de S. Paulo mostrou nesta segunda, as escadarias do vale foram fechadas para o evento privado, de luxo, que teve presença de Covas e do secretário das Subprefeituras, Alexandre Modonezi. A festa tinha um termo de permissão da Subprefeitura da Sé, mas a legislação prevê que eventos como esse precisam de alvará da Secretaria Municipal de Licenciamentos.

Elimelek disse que soube da multa na segunda e que vai recorrer, uma vez que tinha aval da subprefeitura. O empresário afirmou que faria a reforma no chafariz por defender melhor ocupação do centro. Segundo ele, agentes da Secretaria Municipal de Cultura, que cuida da defesa do patrimônio, também haviam dado autorização à festa. Elimelek afirma ter pago cerca de R$ 8 mil pelo uso do espaço.

Município

Por nota, a Prefeitura afirmou que o subprefeito da Sé, Roberto Arantes Filho, "desconhece" as afirmações de Elimelek. Não informou, no entanto, porque o subprefeito emitiu alvará de autorização para o empresário antes de multá-lo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.