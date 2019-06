História da deputada Flordelis é marcada por tragédias e foi retratada em filme

18/06/2019 | 07:47



O assassinato do marido é mais um capítulo dramático da vida de Flordelis dos Santos Souza, de 58 anos. Deputada federal mais votada do Estado do Rio de Janeiro, a pastora evangélica filiada ao PSD já teve a vida retratada em filme. Flordelis - Basta uma Palavra para Mudar, lançado em 2009, com Bruna Marquezine, Cauã Reymond, Letícia Spiller, Deborah Secco, Reynaldo Gianecchini e Letícia Sabatella.

Flordelis nasceu e cresceu na Favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Aos 14 anos perdeu o pai e um irmão, mortos em um acidente de carro. Trabalhou como balconista em uma padaria e acompanhava a mãe, Calmozina Motta, em uma rotina evangélica, da qual participava cantando e tocando guitarra.

Posteriormente casou, teve filhos e foi abandonada pelo marido. Em 1993, aos 32 anos, decidiu iniciar um trabalho social com usuários de drogas. No mesmo ano, conheceu Anderson do Carmo de Souza, com quem se casou no ano seguinte. "Nunca planejei ter tantos filhos", contava à imprensa. Uma das primeiras a ser adotadas foi abandonada na Central do Brasil.

Um mês depois, houve uma matança na estação. "De uma vez, apareceram na minha casa 37 crianças."

Pressionada pelo Juizado de Menores, chegou a ficar foragida para não deixar ninguém da "família". "Catorze eram bebês que tinham entre um e três meses", contou, na divulgação do filme. Para acomodar 55 filhos (43 mulheres e 12 homens, 4 biológicos), Flordelis e o marido construíram uma casa de dez quartos. Ela se lançou como cantora em 1998 e em 2007 fundou o Instituto Flordelis de Apoio ao Menor.

Assassinato

Dois dos 55 filhos de Flordelis foram presos nesta segunda-feira, um dia após a morte do seu marido, o pastor Anderson do Carmo de Souza, assassinado com pelo menos 15 tiros na garagem da própria casa, em Pendotiba, bairro de Niterói, região metropolitana do Rio. Embora tenham sido presos por outras acusações, eles estão sendo investigados pela Polícia Civil por possível envolvimento na morte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.