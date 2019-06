Prefeito interino por 10 dias, Pretinho profetiza retorno

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



18/06/2019 | 08:50



Presidente da Câmara de Diadema, Pretinho do Água Santa (DEM) assumiu ontem pela primeira vez, de forma interina, a Prefeitura de Diadema, mas profetizou sobre possibilidade de retorno ao cargo no futuro. Em primeiro mandato, o democrata é vice-presidente do Água Santa, time de futebol profissional da cidade. Ficará por dez dias como prefeito devido às férias do titular, Lauro Michels (PV), e pelo fato de o vice-prefeito eleito em 2016, Márcio da Farmácia (Podemos), ter renunciado à função para assumir cadeira de deputado estadual.

“Sei que é um período curto para concretizar algo, mas essa oportunidade poderá me fazer crescer politicamente. Quem sabe eu não volte a ocupar essa cadeira no futuro”, vislumbrou o parlamentar em seu discurso para um plenário surpreendentemente lotado – cerca de 300 pessoas acompanharam a solenidade, que costuma ser protocolar e sem pompas.

Também em sua fala, Pretinho avisou que quer deixar uma marca na Prefeitura, a despeito do pouco tempo como prefeito interino. “Tenho certeza que essa experiência me fará voltar diferente para o Legislativo da cidade. Sei que o período é curto, mas tenho certeza que vamos deixar uma marca na cidade”. Ele prometeu encaminhar um projeto para a Câmara em sua estadia no Executivo, mas fez mistério sobre o teor da proposta.

Outra situação que chamou atenção durante a solenidade foi a presença de autoridades – como a primeira-dama Caroline Rocha – e de vereadores, que rasgaram elogios ao comandante do Legislativo. Salek Almeida (DEM), por exemplo, comparou o colega de Parlamento ao prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (MDB), cuja gestão virou modelo nas redes sociais. “Vem de berço humilde”, disse o correligionário do prefeito em exercício.

Ronaldo Lacerda (PT), da oposição, prestigiou Pretinho, mas avisou que o petismo manterá a postura que adota com relação ao governo Lauro Michels. “Não é porque somo colegas aqui no Legislativo que baixarei o tom. O PT continuará a cobrar projetos que tragam benefícios para a cidade de Diadema.”

Hoje pela manhã, Pretinho participará de reunião com o secretário de Habitação da Capital, João Farias (PRB). A pauta é situação do morro dos Macacos, comunidade situada na divisa dos dois municípios e que passa por processo de reintegração de posse.

Transmitir o cargo para Pretinho foi gesto político de aproximação de Lauro. O prefeito – que não compareceu à cerimônia – chegou, em 2014, a indicar seu secretário de Assuntos Jurídicos, Fernando Moreira Machado, para responder pelo Paço para não dar posse para sua então vice, Silvana Guarnieri, e para o então presidente da Câmara, Manoel Eduardo Marinho, o Maninho (PT).

No lugar de Pretinho, quem comandará o Legislativo de Diadema por dez dias será Paulo Bezerra (PV), também parlamentar de primeiro mandato.