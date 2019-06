Volpi trabalha candidatura à Prefeitura de Ribeirão Pires

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



18/06/2019 | 08:51



Ex-prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (Patriota) faz mistério sobre seu futuro político, mas, nos bastidores, trabalha a todo vapor candidatura para tentar regressar à administração ribeirão-pirense. Volpi foi prefeito de Ribeirão entre 2005 e 2012. Em 2016, porém, o político decidiu voltar às origens e se candidatou à Prefeitura de Mauá – Volpi foi vereador mauaense nos anos 1990. Ficou na terceira posição, entretanto, com votação considerada surpreendente: 37.065 adesões.

O legado das duas gestões em Ribeirão e o bom desempenho no último pleito de Mauá (aliado à turbulência política no município após prisão do ex-prefeito Atila Jacomussi, PSB) abriram o leque de possibilidades para o veterano político. Ele já se decidiu, porém, em tentar desbancar o atual prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB).

O primeiro passo está encaminhado: vai se filiar ao PL (antigo PR) em agosto. O partido na cidade é capitaneado por Nonô Nardelli, eterno aliado de Volpi. Outra etapa já percorrida foi o restabelecimento da aliança com o ex-vice-prefeito Edinaldo de Menezes, o Dedé (Cidadania), e a aglutinação de vereadores ao projeto. O ex-presidente da casa Rubão Fernandes (PSD), por exemplo, virou cabo eleitoral do ex-prefeito.

“Ainda não tem nada muito de concreto. Devo me reunir com o pessoal que converso para tirar definição somente em agosto. Até lá temos que conversar muitas coisas”, desconversou Volpi, ao Diário.

Oficialmente, o político não descartou a chance de concorrer à Prefeitura de Mauá. “Essa é outra decisão que ficará para agosto.”

Evitando citar apoios que já tem recebido na cidade para sua candidatura, Volpi disse que ainda não conversou com os vereadores, mas que tem em mente alguns nomes do Legislativo com quem gostaria tratar. Além disso, acredita que candidatura com “chapa pura” poderia ser mais proveitosa. “Não se pode mais pensar em mais de dois nomes de partidos para se compor uma aliança. As coisas tendem a ficar meio complicadas.”

Volpi mora em Ribeirão, mas está com seu título eleitoral em Mauá. A transferência pode ser feita seis meses antes do pleito.