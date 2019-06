Com lideranças, Frente é formalizada e tem Linha 18 como prioridade

Fabio Martins

Com a representatividade de lideranças políticas e de entidades da região, a Frente Parlamentar do Grande ABC foi formalmente instalada em evento no Consórcio Intermunicipal e já elegeu o avanço nas discussões da Linha 18-Bronze, do Metrô, como uma das principais prioridades do grupo. Coordenador do bloco, Thiago Auricchio (PR) adiantou que fará a primeira reunião dentro do prazo de 15 dias. “O encontro se dará (neste período) até para ocorrer antes do anúncio do governador (João Doria, PSDB, em relação ao estudo do projeto).”

Estiveram presentes três prefeitos (Paulo Serra, PSDB, de Santo André, José Auricchio Júnior, PSDB, de São Caetano, e Gabriel Maranhão, Cidadania, de Rio Grande da Serra), quatro deputados (Alex Manente, federal, Cidadania, Luiz Fernando Teixeira, PT, Teonilio Barba, PT, além do próprio Thiago), 46 vereadores das sete cidades e o secretário executivo estadual de Habitação, Fernando Marangoni (DEM), representando Doria, além comando da Polícia Militar, o bispo dom Pedro Cippolini e integrantesda sociedade civil organizada.

“Começa com representatividade diante do governo do Estado. A Linha 18 está entre as prioridades, assim como o Piscinão Jaboticabal, descentralização da Farmácia de Alto Custo e programa de urbanização da Avenida dos Estados, que corta três municípios”, acrescentou Thiago Auricchio Júnior.

