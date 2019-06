Marta e companhia jogam o futuro contra italianas

da Redação



18/06/2019 | 07:00



A Seleção Brasileira feminina de futebol entra em campo hoje e coloca em jogo a classificação à segunda fase da Copa do Mundo da França. A partir das 16h, em Valenciennes, mede forças contra a líder e já classificada Itália, tendo como grande trunfo a atacante Marta, que pode até não aguentar os 90 minutos, mas se colocou à disposição para ajudar o quanto puder.

“Estou pronta para jogar. Quanto tempo a gente vai ter que sentir no decorrer de tudo isso. A vontade é e estar dentro do jogo e ajudar o máximo possível e ver quantos minutos dá para jogar”, disse a jogadora.

“Obviamente ela sai jogando. O tempo vai depender da intensidade dela. Não dá para prever. Atletas que tiveram lesão estamos tomando cuidado para prolongar o máximo possível. Esperamos que ela possa jogar um pouco mais (que 45 minutos). No intervalo vamos conversar e saber como está. Não vamos fazer nenhum tipo de loucura”, complementou o técnico Vadão.

Vitória ou empate asseguram a classificação para a Seleção Brasileira que, dependendo de combinação de resultados favoráveis na quinta-feira, pode avançar mesmo se perder. Vão à segunda fase as duas melhores equipes de cada um dos seis grupos e as quatro melhores terceiras colocadas entre as chaves.