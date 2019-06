São Bernardo promete terminal no Batistini até março de 2020

Da Redação



Após vistoria, realizada ontem, o prefeito Orlando Morando (PSDB) atestou que as obras do Terminal Batistini, próximo às ruas Matilde Ferrari Marçon e Valdomiro Luís, em São Bernardo, estão com 40% dos serviços executados. A previsão é que o equipamento seja entregue à população no primeiro trimestre do próximo ano.

O terminal – área de 4.000 metros quadrados – permitirá a conexão das linhas que hoje atendem à região da Estrada Galvão Bueno e beneficiará moradores dos bairros Batistini, Demarchi e Botujuru. O investimento total é de aproximadamente R$ 23 milhões. As obras estão sendo executadas pela empresa ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções.

“Nossa meta é entregar o terminal no começo do ano que vem, melhorando o sistema de transporte público da nossa cidade por meio de terminais de conexão, que melhoraram a logística e a organização do trânsito. A obra caminha dentro do prazo e inclui quatro faixas de rolamento e passarelas nas duas extremidades”, explicou o chefe do Executivo. São cerca de 40 trabalhadores atuando na obra, além de 30 caminhões destacados para auxiliar no trabalho de terraplanagem do terreno.