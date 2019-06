Guarani acerta contratação do atacante Michel Douglas, ex-Vila Nova

17/06/2019 | 19:00



Na tentativa de melhorar o poderio ofensivo - tem o pior ataque da Série B do Campeonato Brasileiro ao lado do Operário, com quatro gols em oito jogos -, a diretoria do Guarani acertou a contratação de Michel Douglas para a sequência da temporada.

O novo reforço bugrino pertence ao Desportivo Aves-POR e estava defendendo o Vila Nova por empréstimo. Mas seus números pelo time goiano deixaram a desejar: 16 jogos e apenas um gol marcado. No Guarani, Michel Douglas vai brigar por uma vaga entre os titulares com Diego Cardoso e Davó.

"Michel tem o perfil de atleta e característica que o Guarani necessita: finalizador de área, aquele que faz o pivô, segura o zagueiro. Precisamos de um jogador de área para dar nova opção ao treinador. Ele foi bem em 2018", comentou o presidente Palmeron Mendes Filho.

No ano passado, Michel Douglas contribuiu para que o CSA conquistasse seu acesso à elite do Brasileirão. O atacante de 27 anos tem passagens ainda por Brusque, Tupi, Villa Nova, Boa, Atlético Sorocaba e Portuguesa.

A diretoria bugrina espera anunciar mais reforços e também algumas saídas durante a pausa por conta da Copa América. Na penúltima colocação, com cinco pontos, o Guarani encara o CRB, em Maceió, pela nona rodada da Série B.