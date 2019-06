17/06/2019 | 18:42



O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda-feira, 17, que, se a reforma da Previdência for aprovada na comissão especial da Câmara no dia 26 de junho, ele pretende instalar a discussão para a reforma tributária na comissão já no dia 27.

Maia não quer que as duas discussões ocorram simultaneamente na comissão porque são assuntos com "sinais trocados". "Enquanto a Previdência divide a sociedade e unifica a federação, a tributária unifica a sociedade e divide a federação", afirmou, durante o Ethanol Summit, em São Paulo.

Se a discussão ocorrer ao mesmo tempo, disse Maia, "uma vai colidir com a outra e um dos dois projetos será prejudicado".