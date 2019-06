São Caetano sediará a 21ª Bienal de Fotografia

Miriam Gimenes



18/06/2019 | 07:30



A Confoto (Confederação Brasileira de Fotografia) selecionou São Caetano como sede da 21ªBienal de Arte Fotográfica Brasileira em Cores. O evento será organizado pelo Fotoclube ABCclick.

Os interessados em participar têm até dia 24 para fazer a inscrição e devem ser associados a algum Fotoclube. O máximo de imagens a serem inscritas são quatro.

Os detalhes e o regulamento estão no site www.confoto.art.br ou no www.abcclick.com.br/XXIBienalCores. O julgamento será realizado no dia 6 de julho na sala Luxor do Hotel Mercure de São Caetano e será aberto a representantes dos fotoclubes e fiscais da Confoto.

A exposição fotográfica das fotos selecionadas será na Pinacoteca Municipal de São Caetano, com a cerimônia de premiação no dia 20 de julho no Teatro Santos Dumont (Av. Goiás, 1.111), às 20h.