Vitor Kley e Atitude 67 se apresentam amanhã na Capital

Miriam Gimenes



18/06/2019 | 07:28



Conhecido pelo sucesso O Sol, o cantor Vitor Kley sobe amanhã, às 23h, ao palco do Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795), em São Paulo. O evento também contará com apresentação do grupo de pagode Atitude 67.

Vitor prepara para o repertório, além das clássicas Dois Amores e Avião de Papel, as canções do recente álbum Adrenalizou, com produção de Rick Bonadio. Ele tem 14 músicas, sendo cinco inéditas. No palco também cantará O Sol, cujo clipe já ultrapassa 163 milhões de visualizações. Farol, em homenagem ao pai, e o hit Morena.

Já o Atitude 67 mostra seu terceiro EP da série de EPs que está lançando, chamado Luau 67. O trabalho possui cinco faixas exclusivas e autorais: 8 Segundos, Me Acalma, Dreadlock, Se Quer Saber e Química.

Os ingressos custam de R$ 45 a R$ 200 e podem ser comprados no site www.ticket360.com.br.