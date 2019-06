Com 2 feridos por tiros, festa do título dos Raptors acaba em confusão em Toronto

17/06/2019 | 18:09



A Polícia do Canadá confirmou que a festa do título do Toronto Raptors, campeão da NBA na semana passada, ficou marcada por um confusão, com tiros disparados nesta segunda-feira nos arredores da praça Nathan Phillips, em Toronto. As autoridades policiais anunciaram que duas pessoas foram atingidas por alguns destes disparos e ficaram feridas, mas nenhuma delas corre risco de morte. Uma destas pessoas é uma mulher.

A Polícia local também revelou, por meio de uma publicação em sua página no Twitter, que outras duas pessoas foram detidas na confusão e duas armas de fogo acabaram sendo apreendidas. Por fim, informou neste post que está "investigando" o episódio, no qual uma grande multidão começou a correr após ouvir o barulhos dos tiros.

Por causa da confusão na praça Nathan Phillips, que ficou superlotada de fãs, as comemorações foram brevemente suspensas antes de serem retomadas com os discursos de jogadores e outros integrantes dos Raptors, que derrotaram o Golden State Warriors por 4 a 2 na série melhor de sete partidas da decisão da liga de basquete dos Estados Unidos.

O time dos Raptors, franquia campeã da NBA pela primeira vez em sua história, desfilou em carro aberto em Toronto, sendo que o ponto final da carreata terminou nesta praça que fica em frente à prefeitura de Toronto, onde os policiais tiveram de controlar o público para evitar que um número maior de fãs ficassem feridos na hora que vários torcedores começaram a correr no meio da multidão.

Cerca de 1,5 milhão de fãs foram às ruas para acompanhar a carreata e verem os seus ídolos de perto. Antes disso, o prefeito John Tory havia convocado os moradores de Toronto a saírem as ruas para comemorar o histórico título dos Raptors.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, também tinha a sua presença esperada na comemoração, assim como o primeiro-ministro da cidade canadense de Ontário, Doug Ford. Nascido em Toronto, o rapper Drake, um dos mais ilustres torcedores do time, celebrou ao lado dos jogadores da equipe no ônibus que transportou os atletas nesta festa.

O título dos Raptors foi garantido na última quinta-feira à noite, quando o time superou os Warriors por 114 a 110, na Oracle Arena, em Oakland, na Califórnia, e conquistou o seu primeiro troféu na história da franquia, criada em 1995. Foi também a primeira conquista de uma equipe do Canadá na NBA.

Este título ainda foi o primeiro de um time da cidade de Toronto desde quando o Toronto Maple Leafs faturou o troféu da Major League Baseball (MLB), a liga norte-americana de beisebol, na temporada de 1993.