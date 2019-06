Meirelles: programas de incentivo têm objetivo de promover a reindustrialização

17/06/2019 | 17:08



O secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira, 17, durante o Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais que os programas de incentivo fiscal que o Estado tem encabeçado têm o objetivo de promover a reindustrialização de São Paulo. Nos últimos meses, São Paulo anunciou incentivos para querosene de aviação e para montadoras, em troca de investimentos.

Segundo ele, o importante é fazer esses incentivos com responsabilidade. "Incentivo sim, mas com responsabilidade fiscal", disse.

De acordo com ele, com a recessão, a indústria caiu mais que a média nacional e, por isso, a economia paulista foi penalizada. "Com a retomada e com todos os programas esperamos que São Paulo volte a crescer também acima da média nacional", comentou.